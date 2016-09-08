因為這十大理由 35.8％玩家不玩寶可夢了

日本最新調查出爐，曾玩過寶可夢的玩家中，已有高達35.8%的人「棄坑」了。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-09-08 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲「精靈寶可夢GO」上市後風潮席捲全球，在台灣也有著極高人氣，但有不少玩家目前已經「棄坑」，日本最新市調出爐，公布了前10大「放棄玩寶可夢的原因」。

據日本一間專門做相關市場調查的公司「MMD研究所」針對寶可夢進行了一項最新的調查，針對2190位年齡介於15至69歲的用戶施測，發現其中「沒玩過寶可夢」的人占了62.3%，有24.2%的人「正在玩」，而有13.5%的玩家們屬於「曾玩過現在卻不玩了」的族群，換算起來曾玩過寶可夢的玩家中，現在已有35.8%的人不玩了。

MMD研究所統計數據顯示，在這些「Quit Game」的玩家中，有13.6%的理由是「住家附近都沒有補給站」、16.6%是「很少遇到寶可夢」、「升級好辛苦」、17.3%是「覺得打道館很無趣」、20.3%是「太浪費時間了」、21.4%認為是「碰不到稀有的寶可夢」、23.4%認為「當低頭族邊走邊滑很危險」、31.5%為「總是遇到相同的寶可夢」、第三名是37.6%的玩家認為「都在重複一模一樣的動作」、第二名則是38.3%「無法在家裡進行遊戲」，至於榜單上第一名則有高達42.0%的人認為「玩這遊戲手機一下子就沒電了」，是玩家們放棄不玩的最大原因。

棄坑原因排行榜：

10.「住家附近都沒有補給站」

9.「很少遇到寶可夢」、「升級好辛苦」

8.「覺得打道館很無趣」

7.「太浪費時間了」

6.「碰不到稀有的寶可夢」

5.「當低頭族邊走邊滑很危險」

4.「總是遇到相同的寶可夢」

3.「都在重複一模一樣的動作」

2.「無法在家裡進行遊戲」

1.「玩這遊戲手機一下子就沒電了」