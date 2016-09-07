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談亞洲民主人權發展 歐巴馬演講舉台灣為例

歐巴馬在演講中以台灣為例，強調民主與人權在亞洲的蓬勃發展。（美聯社）

2016-09-07  11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統歐巴馬在卸任前夕再訪亞洲，結束了為期2天的中國杭州G20峰會後，在6日轉往寮國參訪。他在對寮國人民發表演講時，提到人權的發展與重要性，甚至以台灣為例，強調民主與人權在亞洲國家的蓬勃發展。

歐巴馬在演講中談到包括歷史、經濟、教育、人權等多個面向的問題。在提到人權議題時，歐巴馬表示，他相信維護人權能夠讓一個國家更加強盛、成功。

歐巴馬說，「我們宣揚人權，不代表我們是一個完美的國家，也不是要其他國家照著我們的方式來做，因為每個國家都有自己的道路要走。」但他強調，人權是每個人與生俱來的權利，即使是在亞洲，也有像日本、南韓和台灣等民主政體，讓民主與人權得以開枝散葉。

歐巴馬不但是首位到訪寮國的現任美國總統，更允諾提供28億台幣，援助寮國清除自越戰以來留下的未爆彈。越戰期間美國在寮國投下共400萬顆100磅、500磅、2000磅不等炸彈，及幾千萬顆集束彈，至今仍有8000萬枚未爆彈尚未清除，每年造成50人因誤踩導致傷亡。

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