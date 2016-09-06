轉彎了？川普：非法移民或許可以留下

一向在移民議題上極為強勢的川普表示，非法移民或許可以留在美國。（路透）

2016-09-06 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在移民政策上採取強硬作風，不但誓言要趕走美國國內所有非法移民，更要在美墨邊境築牆防止移民入侵。但民調暫居落後的川普似乎開始改變說法。他在受訪時表示，非法移民「或許」可以留下。

根據《ABC》報導，當被問到多達1千1百萬名的非法移民可否留在美國時，川普回答「或許可以」，但他強調，這些人如果想成為美國公民，就得離開後透過申請程序再回來，不會讓他們就地合法。

但他們不想成為美國人的話，是否可以留下？川普表示，「無論是我還是其他人，都將在這個問題上做出決定，因為到時候我們就會把邊境長城給蓋起來。」