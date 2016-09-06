這男人極度厭惡自拍棒 只要看到就「剪斷」

波頓只要看到街上有人使用自拍棒，就突然現身、將自拍棒「剪斷」。（圖擷取自YouTube）

2016-09-06 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕使用自拍棒十分方便，但不見得每個人都能忍受在街上「揮來揮去」的自拍棒，美國一名YouTuber波頓（Buddy Bolton）日前上傳一部影片，只見他在影片手持利剪，只要看到街上有人使用自拍棒，就突然現身、將自拍棒「剪斷」，讓路人當場傻眼。

每當波頓看到有人用自拍棒自拍，就衝上去用剪刀將自拍棒剪斷，得手後馬上逃跑，一旁則是有同伴錄下他剪斷自拍棒的過程，有些「受害者」在事發後難以置信，無法理解發生什麼事，有些人則是追著波頓跑。這部惡搞影片上傳6天已吸引65人觀看，不過網友大多抱持負評。

網友認為，就算波頓今天是為了拍攝社會實驗影片，毀壞他人財產已經太超過，直言這根本「百分百違法」，另一派網友認為這是「造假」，指出影片是套好招，部分自拍棒上甚至只是裝著「手機殼」而非手機。也有網友直言：「大哥～不管這影片真的還假的，我完全看不出這影片哪裡有趣。」

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