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走私價值百億日圓安毒 3名台人遭日警逮捕

日本警視廳犯罪對策5課今日公布，3名台灣籍男子因為涉嫌走私安非他命而遭到逮捕，查獲數量高達154公斤。（圖擷取自日本電視台）

2016-09-05  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳犯罪對策5課今日公布，有3名台灣籍男子因為涉嫌走私安非他命而遭到逮捕，數量高達154公斤。

綜合日媒報導，犯罪對策5課指出，嫌犯為居住地、職業不行的3名台籍嫌犯，分別為23歲的鄭姓嫌犯、37歲的陳姓嫌犯以及23歲的柯姓嫌犯，他們在7月7日將154公斤安非他命分裝成120公克的小包裝，分裝在1296個照明燈具中，從中國廣東省港口走私到東京都江東區，隨後在運送到千葉縣木更津市內一處倉庫中。

7月24日，從倉庫走出的3名嫌犯因為身上藏有5公斤安非他命，遭到犯罪對策5課警員當場以違反《興奮劑管制法》為由逮捕，隨後警方查獲共約154公斤安非他命，黑市價格達107億8000萬日圓（約新台幣32億8466萬元）。

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