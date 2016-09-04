江澤民驚傳中風 博聞社：目前康復中

2016-09-04 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕上月剛過90歲生日的中共前總書記、國家主席江澤民日前驚傳中風，甚至傳出病危的消息。不過，海外華文媒體《博聞社》引述消息人士報導，江澤民上月30日確實突然中風，緊急送醫院後已病情穩定，目前在康復中。

中國前領導人江澤民健康狀況一直備受關注，近年來也屢次傳出他去世的消息。近期，中國社群平台「微信」再次傳出他病危的消息，但據《博聞社》報導，傳言雖然非空穴來風，但沒那麼嚴重。

報導引述消息人士指出，江澤民在上月30日在上海家中突然身體不適，被送往醫院診治，醫療小組診斷後，確認江澤民是中風，目前病情穩定，正在康復中。