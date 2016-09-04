沉迷「1元購」網拍 他花近百萬只買到1支手機
2016-09-04 11:00
〔即時新聞／綜合報導〕中國最近許多業者推出「1元購」網購平台，消費者只要花1元人民幣（約5元台幣）就有機會得到價值數百倍的高價商品，一男子沉迷這種類似賭博的購物方式，1個月花掉20多萬元人民幣（約96萬元台幣），但結果只買到了1支iPhone 6s手機。
「1元購」模式，是將商品的售價拆成許多個1元的份額拍賣，假如一件商品售價100元，就拆成100份，等所有的份額都賣出後，業者會隨機從100位買家中抽出1位給予商品。對消費者而言，是「以小博大，一本萬利」。
中媒綜合報導，一名化名「李闊」的男子被「1元購」吸引，想說「1塊錢也不多，玩一個試試」。第1天就花了上千元人民幣，但什麼都沒中，不過第2天，他幸運獲得1支iPhone 6s手機，幾天後手機也寄來了。李闊頓時覺得1元購「挺靠譜」，之後一發不可收拾，拚命投入下標。
然而，錢一直花，李闊卻再也沒有抽中任何商品，因為賭徒心理，他急切希望能得到回報，把損失補回來，卻越陷越深，失去越多金錢。他在8月初曾1天投入了3萬多元人民幣，整個月花掉20多萬元人民幣。能投入的錢都投了，帳戶都一毛不剩，還欠下巨款。
李闊後悔表示，1元購就是利用了人愛占便宜的心理，且自己的心態也不對，他保證不會再沾染，也希望藉由分享自己的慘痛經驗給其他人警惕。
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