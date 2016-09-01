川普端出強硬政策鞏固選民 對非法移民「零容忍」

川普在鳳凰城當地時間31日向選民端出多項強硬的非法移民政策。（路透）

2016-09-01 17:05

〔編譯周柏憲／綜合報導〕力圖角逐白宮大位的川普在非法移民政策立場上有所動搖，一會兒說要向少數派表達關心，一會兒又宣告逐出非法移民。就在川普結束和墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）的會晤後，在鳳凰城演說時提出多項強硬政策，誓言對非法移民者「零容忍」。

《法新社》報導，川普與墨國總統潘尼亞尼托會面時用詞慎重小心，回美後大放厥詞，在鳳凰城當地時間31日向選民掛保證，將在移民議題上採取強硬態度，提出全面的制裁非法移民計畫，「我們將打破非法移民和赦免的循環。」

這位億萬富翁的計畫包含將有犯罪紀錄的移民者遣送出境、取消歐巴馬保護數百萬非法移民者的行政命令、阻擋聯邦資金挹注讓非法移民者免於歧視的「城市庇護」（Sanctuary Cities）計畫，川普甚至保證設立新單位「遣送出境特別小組」，增加三倍負責遣送出境的移民官官員。

川普說，「我們想向世界傳達這樣的訊息：違法進入美國，無法得到法律地位或是成為美國公民」，「那些日子都過去了。」

在邊境政策上，川普表示將終結美墨邊境「抓了又放」的政策，要求更嚴格執行移民法。

自參選以來就堅持要墨西哥出錢在美墨邊界築牆的川普聲稱，和墨國總統會面時並未提及築牆一事。潘尼亞尼托卻在推特上表示，他告訴川普，墨西哥一毛錢也不會付。

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