宣稱幫女兒驅魔 母手持十字架猛刺女兒喉嚨

2016-08-31 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）在上週六發生一起駭人聽聞的兇殺案，50歲的婦人戈麥茲（Juanita Gomez）因為認定她的33歲女兒葛內娃（Geneva Gomez）「被鬼附身」，手持十字架朝女兒喉嚨猛插，宣稱要從女兒身上「驅趕撒旦」。

根據美媒《News 9》報導，上週六下午2時14分，當地警方獲報前往戈麥茲家中查看，沒想到一開門就看到葛內娃的遺體，臉部與頸部有明顯外傷且全身是血，事後訊問戈麥茲時，她坦言自己親手殺了女兒，原因是懷疑女兒被鬼附身，更直言要從女兒身上「驅趕撒旦」。

戈麥茲表示自己多次毆打女兒，並將女兒壓倒在地，不斷拿著十字架猛刺女兒喉嚨，直到鮮血噴出，女兒死亡後則將她擺成十字架形狀。警方觀察，戈麥茲的手臂及手掌都有明顯瘀傷，顯然是與女兒之間的激烈拉扯所致，戈麥茲被一級謀殺罪遭起訴，不得交保假釋。