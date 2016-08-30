上校英文誤翻成「科洛內爾」中國官媒就這樣錯了16年

中國網友日前發現，中國官媒在翻譯外電新聞時，16年來都誤將「上校」軍銜的英語「Colonel」翻成人名「科洛內爾」。圖左為2005年新華社報導，圖右為2009年報導。（圖擷自網路）

2016-08-30 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕有中國網友近期發現，新華社等中國官媒在翻譯外電新聞時，16年來都誤將「上校」軍銜的英語「Colonel」翻成人名「科洛內爾」，造成多個國家的軍方發言人16年來都叫「科洛內爾」，讓中國網友傻眼「真是一個神奇的名字！」

一名中國網友日前在網路上翻出多篇中國官媒的翻譯外電，發現內文中國外的軍方發言人、地區部隊發言人等，第1人名都不約而同叫作「科洛內爾」。據該網友引述《新華社》的舊聞，2005年9月及2009年11月發出3則關於菲律賓的報導，都有提到菲國軍方發言人的說法，且這3名發言人的第1人名皆是「科洛內爾」，第2人名之後則完全不同。

網友回頭找出這些外電的英文原文，找出這些發言人的英文名，才發現其實中國官媒翻譯的「科洛內爾」是「Colonel」，而Colonel事實上是英文「上校」的意思。

此外，網友也額外找出2000至2016年的7則外電，包括斐濟、美國、葉門、奈及利亞、巴西等5國，而文中提到的5名發言人（含五角大廈發言人）、1名指揮官（含國家、地區及前線部隊）及1名軍事情報主管，名字也都被加了「科洛內爾」，網友笑說，「一個神奇的名字！」而中國官媒就這樣一錯錯了16年。