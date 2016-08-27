遭質疑性別歧視 布吉納法索「大臀選美」遭禁辦
2016-08-27 23:36
這個名為「Miss Bim-Bim」的比賽近日登出了他們的形象廣告，這個廣告是由兩名臀部大的過份的女性搭配比賽獎品所構圖組成。（圖擷自《The Rakyat Post》）
〔即時新聞／綜合報導〕因為有性別歧視的嫌疑，布吉納法索政府禁止了一項年度選美比賽，而這項選美比賽的目的是要選出「臀部最大」的女性。
根據《The Rakyat Post》報導，這個名為「Miss Bim-Bim」的比賽近日登出了他們的形象廣告，這個廣告是由兩名臀部大的過份的女性搭配比賽獎品所構圖組成，而這樣的廣告引起了當地社會輿論一片譁然。
一名專門管理女性及家庭形象的政府官員宋戈（Laure Zongo）對此表示，這個比賽詆毀了女性的形象，而且社會輿論及社群媒體的批評讓她採取行動。
然而這項活動的發起人杜姆巴赫（Hamado Doambahe）並不認為這是對女性形象的詆毀，他強調這項比賽是為了推崇非洲女性身材的正面形象，而且他們鼓勵設計師採用非洲服飾風來設計。
其實這類的選美活動在西非也行之有年，女權團體也認為這樣的比賽有助於世界崇尚瘦女的風氣，但是還是有強調男人對女人身材評價之嫌。
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