酒駕媽爛醉 壯男警幫寶寶洗澡照片太暖心

美國一位壯碩男警完美演繹了人民保姆一詞。（圖片取自獨立報）

2016-08-27 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕警察除了打擊犯罪，更是人民保姆，美國一位壯碩男警完美演繹了人民保姆一詞，他替酒駕女子的寶寶洗澡，暖心照片獲得好評。

《獨立報》報導，美國西維吉尼亞州警察日前攔下一名酒駕女子，該女子因喝醉嘔吐，警察在後座發現她1歲大的兒子，身上也沾到了嘔吐物，並不斷哭泣。警方逮捕這位不盡責的母親，並安排相關單位照料寶寶。在相關機構人員抵達前，壯碩、溫柔的警察葛拉漢（DC Graham）將寶寶放在水槽中，替他洗去穢物，寶寶則報以可愛的笑容。

報導指出，警局長官表示，他對該事件並不感到驚訝，因為不斷提醒員警們，除了保護社會，更要服務社會。此外該長官也說，葛拉漢本身為人父，幫寶寶洗澡可說是相當駕輕就熟。

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