〈50 Plus〉記性和忘性

2017-01-16

文／呂政達

這是一則選擇題：某則藥物廣告，老婆問老公：「你有關瓦斯嗎？」老公說：「可能有，可能沒有。」下一個鏡頭轉到廚房冒煙的畫面。關於記性，你自己的經驗是：1.沒問題，我的短期記憶和長期記憶都很行。2.我常常有想起一個人名到嘴邊，卻又說不出來的感覺。3.我記得不應該記的，忘記不應該忘記的事。

關於年紀變大的一個徵兆就是，我們會忘東忘西，總有一天忘性會凌駕記性，但每個人的故事版本都不大一樣。有人在關起門後想起忘記帶鑰匙，甚至也有人忘記回家的路。所以，台灣每個都市都設有失蹤老人專線，要幫忘記路的老人回家，但記性卻還是一去不回了。

通常會開始忘記的是名字，如果你看見有人突然停住，使出拚命思索的模樣，他也許正糾纏著一個名字，久久卻叫不起來，好吧，那也是年紀的某種禮物。

這樣想吧，名字是後天給的一種符號，所以當大腦細胞隨著新陳代謝衰退，最先離開大腦皮層的就是名字。我自己就常常想不起來，有時是一部電影，或是一本書的書名，後來總算想起來了，久了也釋懷了，我開始相信，我們最後總是會忘記的。

「總是會忘記的」後來演變成一種人生的態度，很多事情在當下那麼的計較，或是像電影明星計較排名順序那樣，努力要讓自己的名字受到矚目，但是，有沒有想過，在別人日漸老去的腦海中，「我的名字」最後也會是被遺忘的。日本動畫〈你的名字〉最後停格在互相忘記名字的男女生，卻也是故事的開始。

隨著年紀增長，仍然被強烈記住的，有如掉進海裡的人緊緊抱著泳圈，卻是我們對美好事物的回憶。這在心理輔導實務中應用極廣，面對當事人的壓力或焦慮症候群，輔導員會應用這項策略，要當事人沉浸在美好的回憶裡。所有排行榜中，人們最感到美好的就是童年時光的出遊，像是全家到海灘的漫步，或是一場到日月潭的旅行，縱使過了半世紀，那場旅行的細節依然好像是昨天的事。心理學研究提到，其實愛和恨最讓我們記憶深刻，但我們心中對某人某事的恨意會漸漸消退，最後，我們願意只留下美好回憶。

當名字慢慢地遺忘，湧到嘴邊的一個什麼隨即又消逝在茫茫腦海，沒關係，請停下來，別硬要回想，也不要因為記性變差了就覺得沮喪，記憶會回來的，總是回來的。那如果真的回不來了，讓我們確立一種人生的態度：忘記那些你應該忘記的，這是好的，記得那些你應該記住的，這也是好的。