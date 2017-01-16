〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲

2017-01-16

文／婆婆媽媽

客人臨時來訪，未能事先準備，只好從冰箱找出我的祕密武器──貢丸。

把它先切片，再切成絲，代替肉絲，和上香菇絲、蝦米，就能炒一道米粉。有了主食上桌，然後把其餘的貢丸，對切4塊，打個蛋花，撒上葱花，就有貢丸蛋花湯可以配了。

貢丸可以替代肉絲，它原本就是豬肉做的。湯有肉的鮮味，比起清水煮成的葱花蛋湯，自然美味多了！想當年，炒米粉在南台灣，可是拜拜或請客才看得到的呢！炒米粉配貢丸蛋花湯，既好吃又能飽腹；既能待客，又可以在半夜孩子和先生喊餓時，讓我像魔法師那樣的帥一下，棒透！