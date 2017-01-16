| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
 首頁 > 副刊

〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲

2017-01-16

文／婆婆媽媽

客人臨時來訪，未能事先準備，只好從冰箱找出我的祕密武器──貢丸。

把它先切片，再切成絲，代替肉絲，和上香菇絲、蝦米，就能炒一道米粉。有了主食上桌，然後把其餘的貢丸，對切4塊，打個蛋花，撒上葱花，就有貢丸蛋花湯可以配了。

貢丸可以替代肉絲，它原本就是豬肉做的。湯有肉的鮮味，比起清水煮成的葱花蛋湯，自然美味多了！想當年，炒米粉在南台灣，可是拜拜或請客才看得到的呢！炒米粉配貢丸蛋花湯，既好吃又能飽腹；既能待客，又可以在半夜孩子和先生喊餓時，讓我像魔法師那樣的帥一下，棒透！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：〈生活OK繃〉貢丸代替肉絲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.