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冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
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〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜

2017-01-16

文、圖／書書

這陣子如果在市場看到新鮮生栗子，一定要買回來嘗嘗，新鮮栗子不但可以拿來與肉類紅燒，也能做栗子飯，讓家人品嘗這時節的美味。如果在料理栗子前再做個決定性的小動作，更能增加栗子的甜香味。

這個小祕訣就是新鮮栗子買回來，在料理前一定要先放進冰箱冷藏幾天，讓它「冬眠」一下，就可以增加栗子的甜度。

這是因為栗子處在低溫的環境，為了能夠在春天順利發芽成功，就會拚命生成糖分儲備著，所以如果我們把買回來的栗子先擺進冰箱冷藏，就能讓栗子增生出更多的甜分。

去了硬殼的栗子，上面有層厚膜如果想徒手摳掉是很難的，其實只要燒一鍋熱水後，關火，把栗子放進去泡1分鐘左右，取出用乾淨的布或紙巾，用力搓搓，很容易就去膜了。如果沒有馬上煮，為了避免栗子在冰箱乾燥掉，記得一定要用袋子裝好密封好，放進冷凍庫的話，冰個幾個月都沒問題。

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  • 在料理前一定要先放進冰箱冷藏幾天，讓它「冬眠」一下，就可以增加栗子的甜度。

    在料理前一定要先放進冰箱冷藏幾天，讓它「冬眠」一下，就可以增加栗子的甜度。

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標題：〈生活OK繃〉生栗子冬眠 更香甜


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