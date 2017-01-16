〈看門道評味道〉訂購年菜 挑著買

2017-01-16

文／梁瓊白

雖然近年流行到飯店、餐廳吃現成的，但我覺得年夜飯在外面吃，家裡鍋空灶冷的不開伙，真不像過年。

對廚藝不精的人來說，訂購年菜倒是減輕壓力的方法之一，尤其一些費工和需要技巧的菜，買現成的可以減少失誤，避免吃力不討好。但我不贊成所有的年菜都買現成的，至少要有幾道自己做，尤其每個家庭都有自己熟悉的家鄉味，年夜飯當然要吃這些傳承的媽媽的味道，至於訂購年菜就只挑有特色的，例如某家的醬鴨、某家的燻雞、某家的蹄膀、某家的滷菜，就買這些頂尖的、喜歡吃的味道，別買人家配好的套菜，而且一定要熟悉的、吃過的、喜歡的。制式的年菜不會道道都好，因為大量製作的品質和菜色搭配，除了跟價格有關之外，精緻度、用料、口味在過年這種大節日很難周全，與其如此，還不如挑著買。

經驗和口碑是訂購年菜非常重要的參考，經驗是自己買過、吃過留下的印象，次數越多越精準，口碑是來自他人的推薦，而且最好是熟人，網路和廣告的各種宣傳聽聽就好，其中很多是誇大的，也不要以為號稱老字號就一定是品質保證。

去年聽多家電台的訪談節目時，一家在迪化街有80年歷史老店的行銷，力推號稱獨家配方的佛跳牆，說得做工多麼講究、材料多麼高級，照片更是拍得精美無比，當然便宜無好貨、好貨不便宜，所以他們一份近萬元的售價，相信應該有不錯的品質，因此訂了一份在回娘家時聚餐用，沒想到所謂的高價食材包括：鮑魚6粒，每粒大小像大拇指，跟我買來煮粥一罐250元有20顆的假鮑魚一樣；海參兩條，長度只比拇指粗一些；排翅跟假睫毛似的還得仔細撈，此外就是些魚皮、排骨、雞塊和芋頭，所有材料真空包裝後只比泡麵大一些，另外附一包他們口中熬了一天一夜的高湯，說得瓊漿玉液一般，其實湯頭也只是一般般，容器倒是很漂亮，金碧輝煌的外包裝更氣派，但是近萬元的價格，重點應該是佛跳牆的料，不是買那個甕吧？可惜那種內容裝那樣的容器，似乎金玉其外、敗絮其中，花大錢不說，還有被騙的感覺。