〈徵文大拼盤〉年節好禮 貼心送

2017-01-16

快過年了，到親友家拜年免不了要帶個伴手禮，想送得貼心、受者開心，到底該如何下手呢……

〈人人都愛吧〉百貨禮券 不擔心送錯禮

文／sunny（台中市）

我超愛逛百貨公司，也會在年節時，買一些禮券，自用和送人兩相宜，新春過年拜訪親友時，我都會贈送禮券，讓親友都有小驚喜。

我一直是閱讀協會的會員之一，也超喜歡閱讀，農曆過年的時候，總覺得除了吃吃喝喝玩樂之外，總還有一片天空，可以補充一些精神糧食，也許平常因為忙碌而無法閱讀的好書，我也會讓孩子跟著我一起閱讀他喜歡的繪本或者是名人傳。因此，我會讓孩子拿著圖書禮券去換一些自己喜歡的書，或者是補充一些需要的文具用品。在過年的時候，去探訪親友時，也總是會送圖書禮券，讓大小朋友都可以去書店換一些想要的書本及文具。其實在熱鬧的年節過後，靜下來的規律生活常是刻不容緩的問題，因此，閱讀可讓我們學習緩和自己的情緒，及培養專注力，對於回歸正常的工作生活是最好的方法。

對於現在充斥的食安問題，送禮券讓親友自己去把關、選擇兌換想要的物品，賓主盡歡，既不會因為送錯禮，或是送了一些不實用的禮品，讓對方增加麻煩，禮券真是很棒的禮物。

〈有檢驗更安心〉在地好農產品 支持用心

文／果你（嘉義市）

孩提時逢年節家中收到的餅乾或巧克力禮盒，每一盒都送進我心坎；如今看著漫天糖果餅乾的宣傳單，心中竟是盤算著食安與熱量，原來長大後送禮的浪漫已被務實替代。

在眾多春節禮品中，我首推在地農產品。台灣以農業為主，許多高品質水果外銷國外，聞名國際，搭配精緻的禮盒包裝大方又得體，也讓收禮者在年節增加纖維排解油膩。我也曾用心選擇通過認證與合格檢驗的乾燥農產品，常溫收納的好處更勝生鮮，不用擔心冰箱塞滿造成對方困擾，再加上真空保存期限長，未來一年只要打開禮盒，便會想起送禮者的用心、感受農夫的堅持並體驗在地小農精心生產的好產品。

近年許多青年回鄉，用創意將無聲的農業美化發揚。我喜歡支持在地農產，苗栗紅棗、台東金針花、雲林烏魚子……都曾是我送禮的選擇。當地特產處理後通過檢驗，再加上年輕化的質感包裝，符合過年的節慶，收的人也感到尊榮與安心，還能推動在地經濟。尤其是旅居國外的親人返鄉過節，也對這份台灣特產別有感動；甚至是贈送給來台的外國友人，也是很得體的伴手禮呢！

〈清新脫俗禮〉祈福水仙 充滿年味

文／小綾子（桃園縣）

送禮是門藝術，要想送禮送到心坎裡，考慮的不外乎實用性、是否投收禮人所好、或者表現送禮者別出心裁的禮物。

年節裡，少不了的就是花，花能傳遞情感、能柔和家裡的氣氛，也能助長家中有機體的生命力。

水仙顧名思義是水中仙子，它也是充滿年味的花朵之一；象徵思念和團圓的水仙昂首脫俗，花朵香氣宜人。水仙花照顧簡便（兩天換一次水）、生長速率快（約25天左右可以看到花蕊）；送禮用的水仙球根既可土種也可水耕，放在陶瓷器皿裡格外雅緻，器皿外剪個應景的春聯裝飾，濃濃的年節味就出來了。水仙除了美觀外，還有吸附廢氣、油煙的效果，一舉數得。

《貓的報恩》裡，貓男爵說：「當人們用感情用心意去創造一樣東西時，那樣東西就被賦予了靈魂。」年節時候，栽植一盆應景又吉祥的水仙花送給長輩或友人，這化了妝的祝福，便會在收禮人的心裡施展美妙的魔法。

北風漸歇，葉片也從樹上落得差不多，眼看新生的日子即將到來，在準備好新的挑戰之前，先從這個新年的祈福水仙開始。

〈不知者無罪〉手做的溫度 心意滿滿

文／鄧秋妍（新北市）

8年前暫居美國的第一個農曆新年，剛認識不久的台灣太太邀我們一家子到她家過年，同鄉熱情的邀約讓人心頭溫暖！

大過年的我們一家四口，總不能空手去吧！但到底要送甚麼好呢？美國中部華人少，街頭沒有隨手可見的應景禮盒，就算勉強找到東西兩岸運來的，不但價格昂貴而且也快過期了，實在很欠誠意！

還好東方店有品質較好的糯米粉和紅糖，我於是準備自己來做年糕，又摸索找出自來水毛筆在紅紙寫上「福」字，貼在圓形褐色年糕上，沾染些年味喜氣！捧去朋友家，果然得到大力讚揚！

回台定居後的第二個新年，上司特別做了年糕送我，但她說了令人吃驚的話：「今年妳婆婆過世，家裡不能做也不能買年糕，一定要別人送的才可以。」哇！意思是喪家才收年糕禮？在美國時完全不知這些忌諱禮數，猜想台灣朋友定居美國20年，也許早忘了！不管如何，朋友一定感受到親手做的心意。

〈大禮比不上〉手作小點心 受者開心

文／氧樂多（高雄市）

親戚朋友禮尚往來在所難免，送禮盒感覺平凡又怕過期，或憂慮送的禮物太寒酸或不實用，於是送禮成了一門家庭主婦必修學分。

也不知該不該感謝近幾年來所衍生的食安問題，自己手做的食品可能比貴重禮物都還要受歡迎，於是，平素就報名參加烘焙班或者一些簡單的餅乾課程，先將基本功練妥，慢慢地，往高階餅乾前進，加上各種簡單的圖案或者是可愛的動物都足以讓大人小孩開心，畢竟餅乾是很難拒絕的生活零食。再花些功夫到材料行尋找CP值較高的包裝紙，外加晶瑩剔透的玻璃罐，精美的提袋一裝，自己手作餅乾就成了最佳伴手禮，而且送禮的同時，還可以得到對方真心地稱讚，一舉兩得，何樂而不為？

尤其是送給親戚朋友的，若是經由自己和孩子親手製作，也可以營造家庭和諧的氣氛。手作餅乾雖然只是一份心意，卻有多層的功能，不妨一試！

〈重回青春活力〉免油煙年夜飯 吃完還有樂子

文／郎英（台中市）

有一年，收到一份過年驚喜禮物，讓我感動到不能自已。

孩子早早就叮囑我不要採購太多年菜，靜心等待，年前這段時間，我可輕鬆不起來，因為被好奇心和興奮感吊足了胃口。

到了除夕傍晚，來到一家現炒小館，看他們跟店家接洽、張羅餐桌菜色，我安穩坐著、享用美食，這是我第一次年夜飯外食，還是孩子的打工錢，吃來特別香甜滿足。

「老媽辛苦了，送您高貴不貴的免油煙年夜飯。」雖然不是什麼山珍海味，都是些我愛吃的家常菜，孩子窩心安排，還有什麼年節禮物比這個更貼心。

飯後，原以為會直接回家守歲，誰知竟驅車直奔跨年晚會活動現場。哇！眼前人山人海，整片草地階梯全被人頭塞滿了，我們也席地而坐，跟著台上音樂台下人潮嗨起歌來。如果不是孩子先斬後奏，我可能只回家守著電視畫面。

就這樣，在眾星雲集熱力放送、雷射燈光高空煙火下，度過生平首次離家跨年夜，這是最難忘最甲意的年節大禮，孩子送我的享受美好青春初體驗。