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冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
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〈活動看板〉週休二日之家庭生活

2017-01-16

一例一休的政策已經實施大半月了，一些行業為了因應人事成本，紛紛調漲，有人稱此為「贏了休假，賠了物價」，新政策對家庭生活又有何影響呢？

政府規定一週休兩天的政策，老闆也不能隨便要員工加班，對家庭生活似乎是有不一樣的發展。比如說更有時間可以安排家庭休閒活動，增加家人感情；但也可能原本可以多上點班拿加班費，補給家用，現在老闆不想多給加班費，收入反而變減少了……總之週休二日，大家的家庭生活起了什麼樣的變化呢？

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