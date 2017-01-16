〈折翼少年〉有了自信 就愛讀書

2017-01-16

文／王錦萍

「快段考了，現在都在努力看書，但是英文真的好難喔。」

「我這次地理考了95分，錯一題。」

無法想像寫這些信的少年不久前還拿著刀槍在街頭呼嘯，在外人看起來幾乎不成理由的微小原因，就能讓他們拿命去搏，外界一向難以理解這些孩子到底在想什麼，好好的正道不走，跑去誤入歧途。

但是如果有機會靠近他們，願意試著去理解，一個一個扒開來去看見他們的生命故事，那都是傷痕，新的舊的一道道累積，每一道都太難承受，而他們小小的年紀，實在難以抵抗過度艱難的環境。

「這孩子不讀書。」這是一句很常聽到的評語，短短幾個字極鋒利，不讀書等於不學好，孩子自此處於不利的地位，無論受到的眼光、說話口氣、對待方式以及其他各種機會似乎都矮了一截。

其實國中小課程內容都是基礎教育，大部分孩子聰明有才能，事實上是能夠應付這些知識上的學習，失學、拒學背後都有原因，也許是家庭驟然發生變故，也許是學校出現難以處理的狀況，更多時候是家庭、學校、同儕一個個環節紛紛解體，才會導致最後掉落懸崖，走到涉入案件的地步。

單就學習這件事來說，如果能夠順利進行，眼前的確就能夠為孩子重建一點點自信，而好好受教育也是他們的權利。把時間倒回當時接不上的那個點，把教學速度放慢一些，對著茫然的眼睛再溫柔反覆說明幾次，再多等他一下，等他想通了、搞懂了，眼神亮起來的那一刻，再往下繼續。

「接下來要好好念書，等考完了再寫信告訴妳成績。」在適合的學習節奏上，眾人眼中沒有救了的孩子如今找到了目標。