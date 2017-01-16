| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
 首頁 > 副刊

〈異同OPEN講〉看不到≠不需要

2017-01-16

文／蔣明白

大眾運輸工具特別設置的博愛座，原本是出於一種體貼的心意，但是自從出現了所謂的「正義魔人」後，反而陸續引發了一些乘客間的激烈爭執，甚至，最後還形成在擁擠的車廂內，卻沒人敢坐博愛座的奇怪現象。

直到最近，捷運和公車車廂裡，才終於張貼了一則提醒的告示：在一名受傷男性坐在博愛座的畫面旁邊，寫著「也許他有需要，只是你看不到」，以及「博愛座人人可坐，但請記得，讓給需要的人。」

說句不怕被網友公幹的真話，其實我個人就不贊成人人一定要有讓座的義務，尤其像是每次看到年輕人在公車上累到沉沉睡去的模樣，我就不禁在想，他是因為下課後還要去補習或打工，才會搞到如此疲累不堪嗎？還是他在下班後，必須先去醫院（安養院）探望父母，接著回家還要照顧孩子、補做家事，所以才必須利用坐車的時間趕緊休息呢？

相對的，每當看到一些坐在博愛座上的長者，開心地聊著當天外出遊玩有多麼開心的話題，我就反覆在想，為什麼那些必須為課業、養家而辛苦一整天的人，坐個博愛座卻得揹著可能被指責的疑慮呢？而如果單以辛勞的程度做比較，到底是誰更需要休息呢？

是的，雖然不是老弱婦孺，但其他乘客卻可能因為「看不到」的病痛、身體不適或過於疲倦，而有坐博愛座的需要；同樣的，某些同志因為另一半的醫療、報稅、購屋或是移民身分等問題，也有成為配偶的需要，又怎麼能只因為反同婚人士「看不到」或「看不順眼」，就以「正義魔人」的姿態來反對同志婚姻呢？

（同性戀有哪些難言之隱？異性戀父母又該如何試著理解同志子女？透過gayproudly@hotmail.com此一平台，歡迎異性戀和同性戀，一同公開講明白！）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：〈異同OPEN講〉看不到≠不需要


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.