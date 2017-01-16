〈異同OPEN講〉看不到≠不需要

2017-01-16

文／蔣明白

大眾運輸工具特別設置的博愛座，原本是出於一種體貼的心意，但是自從出現了所謂的「正義魔人」後，反而陸續引發了一些乘客間的激烈爭執，甚至，最後還形成在擁擠的車廂內，卻沒人敢坐博愛座的奇怪現象。

直到最近，捷運和公車車廂裡，才終於張貼了一則提醒的告示：在一名受傷男性坐在博愛座的畫面旁邊，寫著「也許他有需要，只是你看不到」，以及「博愛座人人可坐，但請記得，讓給需要的人。」

說句不怕被網友公幹的真話，其實我個人就不贊成人人一定要有讓座的義務，尤其像是每次看到年輕人在公車上累到沉沉睡去的模樣，我就不禁在想，他是因為下課後還要去補習或打工，才會搞到如此疲累不堪嗎？還是他在下班後，必須先去醫院（安養院）探望父母，接著回家還要照顧孩子、補做家事，所以才必須利用坐車的時間趕緊休息呢？

相對的，每當看到一些坐在博愛座上的長者，開心地聊著當天外出遊玩有多麼開心的話題，我就反覆在想，為什麼那些必須為課業、養家而辛苦一整天的人，坐個博愛座卻得揹著可能被指責的疑慮呢？而如果單以辛勞的程度做比較，到底是誰更需要休息呢？

是的，雖然不是老弱婦孺，但其他乘客卻可能因為「看不到」的病痛、身體不適或過於疲倦，而有坐博愛座的需要；同樣的，某些同志因為另一半的醫療、報稅、購屋或是移民身分等問題，也有成為配偶的需要，又怎麼能只因為反同婚人士「看不到」或「看不順眼」，就以「正義魔人」的姿態來反對同志婚姻呢？

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