蓄積海外巡迴能量 台灣美術院再辦聯展

2017-01-03

〔記者楊明怡／台北報導〕由一群資深教授組成的「台灣美術院」，繼2012年5月舉辦《後殖民與後現代》展後，蓄積近年海外巡迴展廣受好評的能量，於國父紀念館中山畫廊舉辦《台灣製造藝術：2017台灣美術院院士大展》。

成立剛滿7周年的「台灣美術院」，始於台灣師範大學校友廖修平、王秀雄、傅申、何懷碩、江明賢、黃光男等人，因有感當時台灣並無著力於國際間交流的美術團體而募款發起，創建之初在中國辦過兩場展覽，爾後將交流重點轉向國際，光是去年和前年，便在澳洲、日本、韓國舉辦3場巡迴展。

台灣美術院最大特色為成員均是資深藝術教授，對台灣美術教育有相當貢獻。台灣美術院執行長鐘有輝表示，目前美術院有28名成員，1位是理論組，其餘27位是迄今仍創作活躍的藝術家，這次也都有作品展出。

《台灣製造美術》顧名思義，盼望展現過去、現在與未來的台灣美術美學觀、在地的美術主張、美術的表現與風格，反映有台灣味的、展現台灣風土的藝術樣貌。

展出者包括美術院院長廖修平及院士王秀雄、陳銀輝、傅申、謝里法、何懷碩、江明賢、吳炫三、顧重光、黃光男、曾長生、鐘有輝、蘇憲法、林昌德、詹前裕、林章湖、李振明、林磐聳、薛保瑕、游明龍、郭博州、林俊良、廖新田、程代勒、盧明德、林柏亭、王耀庭，另邀書畫家鄭善禧參與，展出內容含括水墨、書法、油畫、版畫、設計領域。

《台灣製造藝術：2017台灣美術院院士大展》即日起展至15日，詳見http://www.yatsen.gov.tw/