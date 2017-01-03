《熊娃娃的夢》賞劇種樹愛地球

2017-01-03

〔記者楊媛婷／台北報導〕親子攜手觀賞舞蹈劇還能愛地球。夢蓮花文化藝術基金會攜手如果兒童劇團，打造音樂舞蹈劇《熊娃娃的夢》，不只演繹維護生態的重要性，觀賞完畢後，還能一起種下樹苗，讓綠意守護環境。

《熊娃娃的夢》透過音樂、舞蹈描繪北極熊的居住地北極冰山因氣候變遷與暖化不斷消融，北極熊家族中的熊娃娃決定帶著家人一同找到新家園，辛苦尋找的過程中，人類仍然不斷掠奪地球資源，突顯愛護大自然人人有責的重要性。演出時更安排與台下觀眾互動的橋段，觀眾將一同參與劇情的演出，讓小朋友也一起拯救劇中的動物，透過實際感受，體會到自然萬物生命的可貴。

夢蓮花文化藝術基金會表示，現場將發送林務局贊助的杜鵑、含笑、桂花樹苗，鼓勵親子動手栽種花木，一起種樹守護地球。

《熊娃娃的夢》6至8日在台北國父紀念館、14日於台南文化中心，2月18、19日在桃園展演中心，之後轉往台中、高雄、屏東演出，詳見http://www.dreamlotus.org/