| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子派出所「自焚」？6警用機車陪葬 巴西監獄暴動至少80死 數名囚犯慘遭斬首 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 副刊

故宮即日起開放學術研究圖檔

2017-01-03

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院宣布，即日起全面開放72dpi解析度的低階文物圖像，提供學術研究與教育推廣等非營利用途免費申請使用，不僅跟上國際博物館公共化潮流，更促進故宮文物相關資料更廣泛的研究，鞏固台灣在華夏文物研究的全球龍頭地位。

故宮院長林正儀上任後，致力推動博物館公共化政策，去年9月在故宮官網設置資料開放專區，提供文物圖片免費下載，台灣文創業者認為是文創大利多，將讓文創商品跟上時間腳步，促進文創業的進化。即日起，故宮更進一步全面開放低階圖像提供學術研究與教育推廣免費使用，過去學術論文若使用故宮圖檔，每張圖就要400元、用在封面封底者800元，教育出版使用故宮圖片每張1200元，封面封底加倍計價，現在全面免費，是2017年故宮送給學術研究單位的大禮。

申請人只要上故宮網站填寫申請書及切結書，以電子郵件寄至shchang@npm.gov.tw，或書面送至國立故宮博物院文創行銷處授權科，審核通過後即可免費取得授權，從提出至取得圖像需6個工作天。

廣告
  • 國立故宮博物院即日起全面開放72dpi解析度的文物圖像，予非營利用途免費申請使用。圖為（傳）宋代畫家許道寧〈松下曳杖〉。（資料照，記者陳奕全攝）

    國立故宮博物院即日起全面開放72dpi解析度的文物圖像，予非營利用途免費申請使用。圖為（傳）宋代畫家許道寧〈松下曳杖〉。（資料照，記者陳奕全攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：故宮即日起開放學術研究圖檔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月3日‧星期二‧丙申年臘月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.