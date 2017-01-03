故宮即日起開放學術研究圖檔

2017-01-03

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院宣布，即日起全面開放72dpi解析度的低階文物圖像，提供學術研究與教育推廣等非營利用途免費申請使用，不僅跟上國際博物館公共化潮流，更促進故宮文物相關資料更廣泛的研究，鞏固台灣在華夏文物研究的全球龍頭地位。

故宮院長林正儀上任後，致力推動博物館公共化政策，去年9月在故宮官網設置資料開放專區，提供文物圖片免費下載，台灣文創業者認為是文創大利多，將讓文創商品跟上時間腳步，促進文創業的進化。即日起，故宮更進一步全面開放低階圖像提供學術研究與教育推廣免費使用，過去學術論文若使用故宮圖檔，每張圖就要400元、用在封面封底者800元，教育出版使用故宮圖片每張1200元，封面封底加倍計價，現在全面免費，是2017年故宮送給學術研究單位的大禮。

申請人只要上故宮網站填寫申請書及切結書，以電子郵件寄至shchang@npm.gov.tw，或書面送至國立故宮博物院文創行銷處授權科，審核通過後即可免費取得授權，從提出至取得圖像需6個工作天。