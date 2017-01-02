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藝文尾牙風 賴清德響應

2017-01-02

〔記者楊媛婷／台北報導〕文化主管單位經常對如何建立起全民藝文風氣發愁，施振榮認為癥結就在藝文消費不存在於全民的消費文化裡，除從企業切入帶起風氣外，政府卻完全沒有策略，他舉藝文尾牙為例，認為政府應率先做起，但屢次發公文給中央部會與地方政府，以及國營企業、官股公司，期待它們尾牙也多邀請藝文團體演出，但迄今只有賴清德執掌的台南市政府響應。

施振榮說，藝文是台灣政策中重要的軟體，但政治人物為了留下政績，大多著重在建設硬體，但硬體往往變成蚊子館，「硬體隨著時間愈來愈沒價值，軟體是文明的基礎建設，重視軟體才會有競爭力。」施振榮坦言這項思維台灣從政府到民間都一樣，若不改變，台灣難以看到希望，

施振榮建議，文化部長鄭麗君應該與勞動部透過行政院文化會報協商，建議勞動部鼓勵福委會多座藝文消費，另外文化部應該也要提出針對企業福委會的獎勵措施，提高藝文消費誘因，「一個員工參與藝文消費，擴及的還有家屬、朋友、藝文風氣自然形成。」

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