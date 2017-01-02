施振榮卸任 期許企業福利金轉助藝文
〔記者楊媛婷／台北報導〕宏碁創辦人施振榮卸下連任兩屆的國藝會董事長職務，現年72歲的他將永遠擔任台灣的藝文志工，施振榮卸任前也為國藝會基金淨值帶來好成績，從接任時基金淨值僅有58億成長至63億，並將企業能量與台灣藝文界接軌，施說期待國藝會未來能繼續傳承並不斷突破挑戰。
從企業界出身的施振榮，在國藝會推行的政策著重企業和藝文界配合，他透露董事們在首次董事會時，希望他能向企業界募集40億資金，以補足該會百億母金缺口，他立刻回絕並以企業界角度分析，直言企業不可能投入40億、每年卻僅獲益不到2%的利息，施說要讓企業投入，必須先以短期藝文專案操作，讓企業感受立即的成果與成就感，因此引入社會企業概念、建立「藝企合作」模式，讓企業體會到文化的責任，另外在他任內也透過優質股票操盤定存，讓國藝會的基金淨值累積到63.6億，補助款逐年穩健增加，並擴大補助，搭建台灣藝術家與國際合作的平台。
施振榮「藝企合作」模式吸引14家企業與基金會共同參與，包含宏碁、緯創、宏達電等，另外施振榮再循該模式設置「藝集棒」專案服務，鎖定企業推廣藝文尾牙、講座、文化旅遊等，共有370場次活動與18萬參與人數，並創造6千萬的藝文產值。
推廣藝文，施先從自身創辦的宏碁企業做起，如宏碁創立40周年晚會整場活動都由藝文團體演出，另外宏碁福委會網站等也可看到藝文表演與團購訊息，許多國內藝文團體赴國外演出時，「施先生的一封信」更是滿座不可缺的法寶之一。
推廣藝文尾牙不遺餘力的施振榮，卸任前也有遺憾。施說，企業捐助藝文團體與活動，會隨景氣上下浮動，但福利金依法為固定提撥，每年民間企業福利金總額約350億，但由員工組成的福委會大多將福利金視為薪水的延伸，大部分都是發禮券或聚餐，他認為這顯示台灣人的短視，「薪水與福利不能混為一談，福利不能只考量顯性利益，要思量未來隱性價值，藝文就是隱性加值能量。」
施指出，福利金用得好、國家與企業自然強大，若將十分之一的福利金轉投入邀請員工觀賞藝文活動或文化旅遊，不僅紓壓，更能有效增加創意，他舉自己觀賞藝文演出為例，認為從拆解藝文演出的設計中，讓他的創意點子也不斷湧出來。
被問及對下屆國藝會董事會的期待，施振榮表示，「不在其位、不謀其政」，認為每個人都必須要擔負起責任。
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