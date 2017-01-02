戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路

2017-01-02

〔記者楊明怡／台北報導〕元月開春，去年風波不斷的台灣戲曲中心也有新氣象，首波節目「元旦走讀」由明華園戲劇總團帶來文學跨界作品《愛的波麗路》，為扮演可男可女的精靈波麗路，當家小生孫翠鳳將挑戰寶塚風格的俊美造型，戲曲中心表示：「絕對超乎大家想像！」

明華園戲劇總團長陳勝福說，《愛的波麗路》由郎祖筠導演，孫翠鳳率新生代演員共同演出，是為年輕族群量身打造的現代歌舞劇，劇中將穿插兩段經典歌仔戲〈樓台會〉和〈回窯〉，保證令人耳目一新。

除了《愛的波麗路》，「元旦走讀」系列節目將由台北木偶劇團連續獻上3檔創新偶戲：適合親子共賞的《大鬧水晶宮》、南管布袋戲《盧俊義》和北管布袋戲《劈山救母》，展現台灣獨特的戲曲風貌。

除了室內演出，本周六邀紙風車劇團也會在戲曲中心戶外廣場演出經典兒童劇《武松打虎》，邀觀眾免費入場，感受戲劇多元魅力。

傳藝中心主任吳榮順表示，「元旦走讀」後登場的「春日精選」，為兩部於戲曲中心首演的節目：心心南管樂坊的《心心‧念念──普門品》，和「就是愛樂管弦樂團」的《一路走過來‧我們在這裡》 。18日起連續4場「亞太樂舞」系列節目，將介紹中亞重要藝術團隊，展現樂中有詩，詩中有樂，音樂的跨域合作。