| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 台中國際花毯節即日起跑
 首頁 > 副刊

戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路

2017-01-02

〔記者楊明怡／台北報導〕元月開春，去年風波不斷的台灣戲曲中心也有新氣象，首波節目「元旦走讀」由明華園戲劇總團帶來文學跨界作品《愛的波麗路》，為扮演可男可女的精靈波麗路，當家小生孫翠鳳將挑戰寶塚風格的俊美造型，戲曲中心表示：「絕對超乎大家想像！」

明華園戲劇總團長陳勝福說，《愛的波麗路》由郎祖筠導演，孫翠鳳率新生代演員共同演出，是為年輕族群量身打造的現代歌舞劇，劇中將穿插兩段經典歌仔戲〈樓台會〉和〈回窯〉，保證令人耳目一新。

除了《愛的波麗路》，「元旦走讀」系列節目將由台北木偶劇團連續獻上3檔創新偶戲：適合親子共賞的《大鬧水晶宮》、南管布袋戲《盧俊義》和北管布袋戲《劈山救母》，展現台灣獨特的戲曲風貌。

除了室內演出，本周六邀紙風車劇團也會在戲曲中心戶外廣場演出經典兒童劇《武松打虎》，邀觀眾免費入場，感受戲劇多元魅力。

傳藝中心主任吳榮順表示，「元旦走讀」後登場的「春日精選」，為兩部於戲曲中心首演的節目：心心南管樂坊的《心心‧念念──普門品》，和「就是愛樂管弦樂團」的《一路走過來‧我們在這裡》 。18日起連續4場「亞太樂舞」系列節目，將介紹中亞重要藝術團隊，展現樂中有詩，詩中有樂，音樂的跨域合作。

廣告
  • 台灣戲曲中心元月起推出三大系列節目，由明華園戲劇總團《愛的波麗路》打頭陣。（傳統藝術中心／提供）

    台灣戲曲中心元月起推出三大系列節目，由明華園戲劇總團《愛的波麗路》打頭陣。（傳統藝術中心／提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孫翠鳳 愛的波麗路 明華園歌仔戲
相關新聞
Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.