人間國寶李煥章 巨作在國館展出

2017-01-02

〔記者楊明怡／台北報導〕年節將至，國父紀念館一片喜氣，不僅迴廊張燈結彩，每年固定舉行的《李煥章師生剪紙作品聯展》，也特別展出李煥章視為傳家寶的巨作〈八十七神仙卷〉，該作歷時6年完成，長413公分，此次為首度在國館展覽。

2014年獲文化部公告指定為「重要傳統工藝剪紙保存者」的李煥章，有「人間國寶」之譽。李煥章投入剪紙教育近40年，培養愛好者無數，深受敬重，即使他已於前年故世，連續舉辦26年的師生聯展，仍是學生心目中的大事。今年聯展精選7件李煥章作品，學生們更早早準備、提供創作，選出約30名學生作品同場展出。

展覽亮點〈八十七神仙卷〉為李煥章參考同名畫作設計，構思前曾大量收集資料、費時3年完成圖樣；因當時李煥章年過80，視力不如以往，該作由他與得意門生曾漪合作，又耗時3年完成，是李煥章最大的作品及經典代表作。

〈八十七神仙卷〉內容為南極天帝與東華大帝率眾仙一同覲見元始天尊賀壽，眾神仙冠服雍雅、髮飾華麗、袍帶飄揚，寓意喜慶吉祥。

《李煥章師生剪紙作品聯展》即日起展至2月16日，地點在國父紀念館1、2樓文化藝廊，詳見http://www.yatsen.gov.tw/