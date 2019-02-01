未婚女扛下照顧久病父／文化部高官上吊 傷心母跟著輕生

2019-02-01

〔記者鄭景議、凌美雪／台北報導〕昨天距離舊曆除夕闔家團圓的日子只剩4天，卻於台北市松山區八德路四段一處華廈10樓傳出雙屍命案！任職文化部法規委員會的50歲黃姓專門委員，長期照顧久病的父親，疑承受不住身心雙重壓力上吊輕生，79歲黃母昨天下午來大女兒住所探望時，驚見大女兒死亡，也疑因過度悲傷跟著上吊，追隨女兒而去。

媽媽交代小女兒報案 警趕到時 自己也走了

黃母當時先打給小女兒告知噩耗，悲慟交代小女兒報案，警、消隨即趕到黃家，其間僅6分鐘，黃母已無生命跡象，送醫急救不治；警方推測，可能媽媽一見到大女兒遺體，死意已決，打電話給小女兒後即輕生；因長照壓力導致母女先後辭世，令人鼻酸。

小女兒初聞姊姊輕生已十分震驚，到場又發現媽媽也輕生，當場痛哭失聲；她向警方表示，姊姊很有責任感，爸爸久病住院，姊姊一直鬱鬱寡歡，但完全沒預料會因此想不開。

開朗陽光女尋短 文化部籠罩低氣壓

據了解，死者黃女的父母離異，妹妹嫁人，因黃女仍單身，故病父多由黃女照顧，警方不排除黃母可能自責讓大女兒扛下太多照護前夫的責任，才會做此選擇。

警方調查，黃女和黃母分別在廚房和陽台上吊，兩處相距3公尺；黃女有留遺書，未提及輕生動機，只簡單分配財產，表示遺產全留給妹妹。據警方了解，黃女身為職等不低的公務人員，經濟無虞。

文化部表示，黃專委是認真負責的公務員，發生這樣的憾事，文化部上下至感悲痛，部長鄭麗君已指示全力協助家屬治喪。一名文化部官員說，黃女工作嚴謹，性格開朗，平時與同事感情不錯，聽到此噩耗完全不敢置信。

據了解，黃父住院中，將由其他家人接手或安排照顧者。

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