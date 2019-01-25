2019-01-25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第108000007期威力彩，頭獎連二摃。昨晚第108000021期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市永和區得和路361號「來客發彩券行」。昨晚第108000021期雙贏彩，頭獎則摃龜。

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