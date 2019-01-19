弒父死刑犯 橡皮筋自縊亡

2019-01-19

〔記者陳慰慈、吳政峰／綜合報導〕模仿南韓電影「朋友」旋轉刀鋒殺人手法，6分鐘內狠砍父親111刀致死的陳昱安，2013年被判死刑定讞，關押台北看守所等待伏法，昨上午近7時被發現在北所自縊身亡。

北所調查，用來自縊的橡皮筋來自舍房送飯口的點菸器，日後會做檢討。陳男未留下遺書，家屬對他非常不諒解、不願接受他，也沒會面，北所昨報請檢察官相驗後，遺體無人處理，北所依標準作業程序將其火化；陳男死後，目前仍有41名死囚待執行槍決。

北所表示，昨上午執勤人員早點名，發現陳男未起身，查看發現他在棉被內用多條橡皮筋自縊，搶救不治。監視畫面顯示，陳男是在凌晨1點多躲在棉被內輕生，因此巡邏人員與室友都未察覺。

北所表示，收容人平常可抽菸，橡皮筋是用來綁住點菸器，方便受刑人點菸時可從門外拉進來，陳可能利用點菸機會收集橡皮筋；橡皮筋在所內不算違禁品。

111刀刺死父親

當年26歲的陳男常向父母要錢花用，被父親趕出家門後，2010年間持生魚片刀埋伏，狂刺111刀弒父，陳父死狀淒慘、不忍卒睹。陳男犯後毫無悔悟之心，還揚言對家人不利，陳母寫信希望法官判兒子死刑，避免出獄後「對家人大開殺戒，造成家族血流成河」。陳母還對兒子提出「確認繼承權不存在」民事訴訟，獲勝訴確定。

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