14年11狼斷開電子腳鐐 全逮回

2019-01-12

仍有115人受監控

〔記者吳政峰／台北報導〕「性侵害犯罪防制法」2005年增訂「輔以科技設備監控」條款，即俗稱的「電子腳鐐」，14年來發生過11人破壞腳鐐事件，10人已被抓回監獄服完殘刑，昨天遭逮的潘俊皓是第11人，至今沒有一人脫逃成功；法務部表示，目前仍有115人受到監控。

法務部指出，性侵假釋犯得定期向保護管束的觀護人報到，觀護人透過對談，分析再犯可能性，若評為中高風險，觀護人就會報請檢察官用電子腳鐐監控，手法如限制假釋犯外出時間，比如宵禁；或禁止跨進學校方圓數百公尺等。

電子腳鐐訊號會匯集到高檢署，當24小時值班的觀護人發現訊號異常，即通知各地檢值班人，若情節重大，觀護人會向執行檢察官撤銷其假釋。

法務部指出，電子腳鐐材質特殊，一般工具難以破壞，戴腳鐐雖非萬能，但不能否定其效用，而科技只是輔助手段，主因還是「人」，觀護人對於中高風險再犯機率的假釋犯，除了施以電子腳鐐監控，還會請他定期到派出所報到，密集訪談等，降低再犯可能性。

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