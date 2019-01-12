性侵犯「吃」不到少女 毀電子腳鐐 帶刀出走

2019-01-12

投靠網友 逃20小時被捕

〔記者林敬倫、王秀亭、陳慰慈、邱俊福／綜合報導〕台東縣25歲男子潘俊皓與未滿14歲女子性交被判刑，去年假釋後須穿戴電子腳鐐，不料，潘認為「吃不到」一名剛交往的14歲小女友，分手後心情不佳，前天破壞電子腳鐐，偷了機車逃往宜蘭投靠一對夫妻檔網友；警方透過手機定位，20小時後，在宜蘭員山鄉逮捕潘男。台東地檢署昨向矯正署聲請撤銷潘的假釋，他得回籠將剩餘11個月殘刑服滿。

撤假釋 得服滿11月殘刑

警方查緝專案中潘嫌的照片，與潘的臉書照片一胖一瘦判若兩人，特別是潘將他的臉書照修圖，下巴削尖，「變臉」成了時尚帥男，因潘嫌酷愛「把妹」，該照也成為他在網路搭訕少女的利器。鄰居說，他身邊女性友人不斷，印象中交往的對象以國、高中生居多。

臉書帥照 與本尊差很大

潘俊皓犯下與未滿14歲女子性交罪，雖屬合意性交，經法院判處6月徒刑確定，併同其他竊盜、恐嚇等案入監執行，去年6月假釋後，施以電子腳鐐，晚間須宵禁待在家。台東檢方前天下午4時發現潘的電子腳鐐訊號異常，警方趕到腳鐐出現地點花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近，發覺已遭破壞棄置，檢方發布通緝。

檢警追查，潘先於前天下午2點，在台東偷了一輛機車北上，當晚抵達宜蘭縣員山鄉，入住夫妻檔網友家。網友李女說，潘用通訊軟體聯絡她，她回覆在夜市上班，因工作忙碌沒理會，但潘不斷傳訊息裝可憐，聲稱自己「沒什麼親人，只有一個姊姊你」、「姊夫又不陪我喝一下」、「快死掉了我」等語。

李女說，深夜接了潘的電話，潘一直說「女友年紀小，吃不到」，自己心情差，希望他們陪他喝酒，又稱錢包掉了，要找個地方休息，最後同意讓他暫住。警方根據手機定位，昨天上午11點50分趕到夫妻檔住處，破門發覺潘男睡在網友家的廚房塑膠地板上，逮捕帶回。

網友見他帶刀 嚇傻

李女指出，同意潘入住後，潘與其夫打線上遊戲，直到昨天上午10點多才入睡，事前不知道潘是性侵犯，但她與丈夫在潘的包包裡發現一把開山刀，嚇得毛骨悚然，還好最後沒事。檢警認定夫妻檔不知道潘男身分，沒有刑責問題。

潘供稱，因欠債有債主要討債，才會剪斷電子腳鐐，玩網路遊戲認識夫妻檔網友，遂到宜蘭透氣散心，不是想犯案。

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