員山透天厝大火 燒死國三女

2019-01-06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉1棟2層樓透天厝，昨凌晨疑因電暖器電線走火，引發猛烈火勢。先逃出的42歲母親洪曉燕哭求消防人員搶救受困火場的4名女兒，但二女兒不幸命喪火窟，三女兒也在加護病房搶救。洪女望著女兒冰冷遺體，一路哭喊：「霏霏不管妳到哪裡，媽媽都愛妳！」令人鼻酸。

警方調查，洪曉燕丈夫在中國工作，她與4名女兒、公公、婆婆共7人，同住在員山鄉員山路；16歲大女兒讀高中一年級，15歲二女兒吳瑾霏國中三年級、13歲三女兒國中一年級，6歲小女兒就讀幼稚園。

昨天凌晨4點6分，住處二樓放有電暖器的神明桌後方書房起火，與4名女兒同睡二樓的洪女被嗆醒，叫醒睡在上、下鋪的女兒，接著到廁所拿濕毛巾打算滅火，但火勢過大，下樓請公婆報警，轉身上樓時濃煙已擋住去路。

消防員鋸開百葉窗救人

「4個孩子還在裡面！」洪女無助地高喊，女孩們在二樓側面窗戶不停拍窗求救，消防員將百葉窗鋸開，先從2個姊姊手中救出6歲妹妹，再將2人救出，未發現吳瑾霏身影。消防員入屋搶救，在臥室上鋪發現已無氣息的吳瑾霏，送醫不治，遺體焦黑；三女兒也因呼吸道嚴重灼傷命危，洪女與另2名女兒輕傷。

葬儀社人員將吳瑾霏遺體移往醫院太平間時，洪女哭喊「霏霏不管妳到哪裡，媽媽都愛妳！」住在一樓的洪女公公說，吳瑾霏乖巧孝順，成績非常好，沒想到發生憾事，心裡好難過。

警方提醒，電暖器要單獨使用插座，勿共用插座，不使用時就要關閉電源或拔掉插頭。至於是否確為電暖器引發火警，由消防單位鑑識釐清。

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