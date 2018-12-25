註明不保證里程數 賣家調表詐欺判刑

2018-12-25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子利志中將車輛里程表「調表」成6萬餘公里後出售，王姓女子購入回原廠保養，得知實際里程竟高達16萬餘公里提告 ，利男卻辯稱契約中有註明「不擔保里程數」，台中地院法官認為，利男故意不揭露正確里程數訊息，誤導消費者判斷，此行徑無異於詐欺取財，依詐欺罪判刑6月，可易科罰金18萬元，利男上訴台中高分院被駁回，全案確定。

判決書指出，利志中去年6月9日以81萬元購得1輛租賃車，他把里程表16萬7700公里「調表」成為6萬0680公里，再委託不知情的下游車商以95萬元賣給王女，王女回原廠保養得知實際里程數提告。

台中地院審理時，利男宣稱因里程儀表故障，他才更換儀表，並強調與下游車商的契約中，備註「本車不擔保里程數，買賣雙方同意里程數不實與賣方無關，不得追究」；下游車商則說，利男只說曾更換儀表，沒有告知實際里程數。

隱瞞訊息 誤導消費者

台中地院認為，利男購車時，車況表中並無「儀表（里程表）故障」紀錄；另，利男雖強調契約備註「不擔保里程數」，不過，里程數是影響車價的重要訊息，利男具有訊息優勢，卻故意不揭露正確訊息，誤導消費者判斷，此行徑無異於詐欺取財。

一審法官強調，如在契約中註明「不保證（不擔保）里程數」，就能逃避法律責任，豈不造成中古車交易時，消費者須全盤承受車輛資訊不實的責任？中古車商可恣意用這種手段，規避交易重要事項應揭露的義務？利男辯詞不足採信，依詐欺取財罪判刑。

台中市消保官曾於2015年發布訊息指出，竄改里程數是購車者最常遇到惡行，此案也警告這些不肖車商，要用「不保證（不擔保）里程數」來逃避法律責任，會涉及刑事詐欺取財罪，以及民事的損害賠償。

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