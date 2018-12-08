首說明／鈕承澤︰雙方互有好感 性侵風暴週一見分曉

2018-12-08

不承認性侵被害人

〔記者邱俊福、黃捷、許世穎／綜合報導〕知名導演「豆導」鈕承澤被控性侵案，警方兩度發出約談通知書均未出面說明，直到昨天才頂著光頭前往北市警大安分局應訊。據悉，豆導不承認性侵被害人，認為2人互有好感，欲與女方親熱時，對方「沒有不同意」，後來要求停止，他就未再繼續；由於供詞與被害人指控相反，檢察官決定下週一（10日）傳他複訊，若不到庭極可能逕行拘提，屆時訊後是將他請回、重金交保或更強制的處分，將是認定鈕男有無涉案關鍵。

下週一複訊不到恐拘提

鈕承澤不滿媒體大幅報導，昨表示全案進入司法程序，他配合調查，靜待調查結果，期待這是公正的審判；接著話鋒一轉說：「有一場公審已經在進行，我已經被判處死刑了，鈕承澤已經死了。」不過一名法界人士說：「真正決定他生死的，要看後天檢方的處分結果。」

稱一開始女方沒有不同意

鈕的友人轉述鈕承澤的說法，表示當天喝了一整天酒，醉意甚濃，鈕的認知是跟女方發生親密關係時，對方沒有不同意，後來女方要求停止、想離開時，鈕便停止，讓女方離去，不知為何後來會提告。鈕承澤昨接受警詢3小時，走出分局講完話，面對鏡頭90度深深一鞠躬後離去。

指「我已經被判處死刑」

另一方面，昨有週刊報導，指鈕承澤主張女方知道他有意追求，他也稱自己與對方是「朝交往方向進行的男女朋友」；鈕承澤的委任律師胡原龍對此表示，案情部分不便討論與透露。

昨天警詢結束後，檢察官認為仍有疑點待釐清，透過警方請鈕男下午4點到台北地檢署應訊，不過鈕在下午3點多傳真請假，委任律師胡原龍在下午4點到北檢，表示鈕男上午步出警分局時媒體衝突，頭部被攝影機擊中，頭部暈眩不適，情緒也不穩，有躁鬱傾向，不適合出庭。

檢察官認為仍有複訊必要，請律師轉達鈕承澤，要他10日上午9點半出庭，屆時若再請假或拒絕，恐遭拘提。

此外，檢方昨密訊被害人，原擬安排2人隔離訊問和對質，因鈕承澤請假作罷。

檢方原擬隔離對質

被害人指控，上月23日受邀到鈕男位於台北市忠孝東路四段的工作室吃晚餐、喝酒聊天，隔日凌晨遭鈕男指侵。

雙方說法對照表

鈕承澤昨面對媒體時說︰「我已經被判處死刑， 鈕承澤已經死了。」 （記者羅沛德攝） 導演鈕承澤7日前往北市警大安分局說明案情。訊 問後，鈕承澤步出警局面對媒體，向外界鞠躬三秒 鐘。 （記者羅沛德攝）

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