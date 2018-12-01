親一下3歲女童臉頰 性騷擾判拘

2018-12-01

男房仲為示好感 女童母氣不過

〔記者楊政郡／台中報導〕別亂親兒童！37歲曾姓男房仲帶客人看房，看到原租戶的3歲女兒，為示好感親了小女童的右臉頰，女童母親氣得控告性騷擾，台中地院認為曾男「顯不尊重他人身體自主權利」，以其故意對兒童意圖性騷擾判處拘役30日。

判決書指出，曾男是1家房屋公司的仲介業務員，之前曾為女子阿芳（化名）仲介承租台中市西屯區某套房，2017年7月租期將屆滿，阿芳準備搬走，房東持續委託曾男仲介租賃，曾男帶1組客人看房，離開時在1樓樓梯口見到阿芳的3歲女兒，曾男突然靠近女童親吻右臉頰，阿芳發現制止，事後委請律師提告。

法官：不尊重他人身體自主權利

曾男承認親吻女童，辯稱只是單純對女童表示好感，沒有性騷擾的意思。但法官認為，曾男是業務人員，理應知悉人際間應保持合禮合宜距離，對無力反抗亦無法完整表達意願的未成年人親吻，是未尊重他人身體自主權利，且始終否認犯行，又未與告訴人達成和解賠償損害，依此判拘役30日、得易科罰金。

行政院政務委員唐鳳的胞弟唐宗浩，才在今年9月間於新北市某宮廟外抱起1名4歲女童強吻多次，不僅挨告，還被士林地檢署依罪責更重的「加重強制猥褻罪」起訴，現由士林地院審理中。

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