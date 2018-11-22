小三被麻吉追走 人夫1刀捅死他

2018-11-22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市已婚男子簡裕晉和小三林姓女子分手後，林女轉向和簡男的朋友文姓男子交往，簡男醋勁大發心生不滿，2人友誼也生變，簡男前晚到文男住處談判破裂，持預藏水果刀一刀刺死文男後逃逸，簡男犯案後自知難逃法網，當晚投案；警方表示，凶殺命案發生時，林女的2名未成年女兒也在現場目睹，已通報縣府社會處協助輔導，簡男訊後被依殺人罪嫌送辦。

舊愛殺新歡 女主角也在場

警方調查，42歲簡男雖已婚，仍追求35歲的離婚林女當小三，但2人分手後，林女與簡男的40歲文姓友人交往，簡男對林女另結新歡心生不滿，而且新歡竟是自己的好朋友；為此，簡男要找文男談判，問個清楚。

20日晚間，簡男帶著預先買好的20公分長水果刀，前往文男住處，卻發現林女帶著2名女兒也在場，頓時醋勁大發，與文男發生爭執，一氣之下持水果刀刺向文男右腹部，簡抽出刀後逃逸，文男當場血流不止，送醫急救不治。

逃回家下跪 母勸投案

警方表示，林女就讀國一與小一的2名女兒在現場恐目睹殺人事發經過，恐受影響，已向縣府通報輔導。

簡男的母親說，20日晚間兒子匆忙回到中寮鄉的家，入門就下跪哭喊做錯事、殺了人，她勸兒子要自首，並陪同到附近的派出所投案，對於兒子與林女分手後卻藕斷絲連，甚至讓兒子為她做出傻事，實在非常不值得。

警方指出，簡男供稱與文男有糾紛，氣不過才拿水果刀刺殺，但不知會將文男傷得如此嚴重，導致死亡，訊後依殺人罪嫌送辦，簡男稱殺人後將凶刀丟棄路邊，警方將尋找凶刀以釐清案情。

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