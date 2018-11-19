12人被控吃萬元霸王餐 回到中國才說以為有人付

2018-11-19

人都不見了 店家怒PO網

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市大安區史大華麻辣火鍋店指控，12名來自中國的遊客，鎖定美國無骨牛小排等高單價食材，消費近萬元卻於吃飽喝足後，悄悄地各自離去；事後驚覺「人怎麼都不見了」，只好向警方報案提告詐欺。警方循線找到中客的台灣導遊，導遊告訴警方，中客昨早已出境回國，台灣導遊居中聯繫上這群中客並告知被店家報警提告「吃霸王餐」，他們才說「以為有人付了」。

鄭姓店長指出，16日晚間7點多，8名客人沒事先訂位就來到店內，因人數眾多，安排他們到大包廂用餐。這群人將各式招牌肉類點了一輪，還加點不少火鍋料、配菜與啤酒；到了晚上8點多，另外4名客人前來，總共6男6女一同吃鍋，直到當晚9點多才離去。

警透過導遊 找到遊客

監視器顯示，期間有8人吃過一輪後，陸續離席到門外抽菸聊天，之後才回席續攤；此外，席間有位像導遊的女子進入店內，告訴他們接下來的行程，這名女子離去時，有4名女客人隨她離開，其餘8人不久也走出去，在店門口閒聊一陣子才離去，當時店內忙碌，店員沒發現他們沒結帳。店長指出，這群客人點了單價較高的美國無骨牛小排、美國翼板肉、極黑雪花牛等高級肉類，還有不少配菜、啤酒，餐點費用加上服務費共9229元。

警方據報後，透過監視器畫面循線找到這些中客的台灣導遊，台灣導遊居中聯繫上這群中客並告知「白吃白喝」的情況，領頭的一對夫妻告訴警方，他們並非故意不付錢，而是丈夫以為妻子付帳，妻子也以為丈夫付帳，但兩人沒互相確認，一行人才會用餐後就離去，對店家十分抱歉。

稱非故意 已把錢匯來台

警方表示，這些中客發現自己「意外」吃了霸王餐後，透過支付寶將款項轉帳給台灣導遊，請導遊付款給店家；鄭姓店長說，昨晚已收到款項，將撤告。