騎士撞斷牙 名嘴羅友志改判有罪

2018-11-16

未禮讓直行 過失傷害起訴

〔記者楊國文／台北報導〕電視名嘴羅友志（見左圖，取自臉書）前年開車行經新北市五股中興路，右轉駛入內線車道，未禮讓直行的鄭姓機車騎士先行，害機車閃避不及撞上車子，造成鄭男顎骨骨折等，還掉了3顆門牙，羅男被依過失傷害罪起訴，一審判他無罪；由於兩次鑑定結果均認定羅男是肇事主因，高等法院依此認定羅有過失，昨改判他3月徒刑。

一審無罪 二審改判刑3月

前年6月9日深夜，羅友志從新北市五股中興路三段160號產業道路駛出，未注意轉彎車應禮讓直行車先行，逕自右轉駛入中興路三段的內線車道。鄭姓騎士沿中興路三段行駛，見羅的車駛出，閃避不及撞擊車子左側車身，造成臉、胸多處擦傷及顴骨、顎骨骨折，還撞斷3顆門牙；羅向警方承認肇事。

車輛行車事故鑑定委員會認定，肇事主因是羅男駕車未禮讓直行車先行，鄭男騎機車也未注意車前狀況，是肇事次因，檢方依過失傷害罪起訴羅男。

新北地院認為，鄭男騎車處屬下坡右彎引道，轉彎幅度極大，就算羅男有在路口暫停，也可能受限轉彎阻礙，無法看到鄭男來車，無法證明羅男有疏失，判無罪。

檢方上訴，高院審理時， 再度囑託車輛行車事故鑑定委員會覆議，仍認定羅男是肇事主因。高院合議庭審酌羅未和鄭男和解或賠償，但符合自首要件，改判他3月徒刑、可易科罰金9萬元；還可上訴。

羅友志：被撞怎變傷害

羅友志昨在臉書稱 「二審被執著法條，判被撞的人『傷害他人』，除了無奈、遺憾…我們還能做什麼？」