病榻錄影控子不孝 逝後追回房產

2018-11-14

〔記者王定傳／新北報導〕一名邱姓男子認為長子不孝，病痛中錄下「我要把房子討回來…」影片，向兒子追討房舍，尚未竟功人即離世，邱妻和其他子女拿著「生前影片」繼續興訟；法官認為邱的長子曾「重大虐待」父親，不僅判決歸還借名登記的房產，還判長子喪失繼承權及還錢。

長子揚言毆父 繼承權沒了

據查，邱男長子2011年間與家人爭吵後離家，沒有往來，邱男因生病想討回借名登記在長子名下、位於新北市新莊區的房產，卻遭拒絕，他不顧病重，錄影控訴長子：「不孝順，聲稱自己長大，不是我養大他的…我養育他40幾年」、「他要跟我斷絕父子關係…想打我，還叫孫子要打我」等，甚至說：「我已死了2、3次…也放棄急救…那是我命大又復活了，不過這事我要是沒處理，我不甘願」等。

抵押借錢 房產險淪法拍

邱男提告後，卻於2015年過世，由妻子及其他子女承受訴訟，一、二審法官均判長子敗訴，須交回房產，登記為家人共有。邱妻與其他子女再提訴指出，長子得知父親過世後，竟拿房產跟銀行抵押借錢，敗訴確定前不再繳款，次子花251萬元還清才免於拍賣，除確認繼承權不存在，並要求還錢；長子則說沒有意見。

法官認為，邱男稱長子不孝，甚至放棄求生意志、深感不甘願，堅持在生前提告討回房子，依我國固有倫常，邱子所為已使父親精神受有莫大痛苦，有重大虐待情事，判定長子喪失繼承權，且須還251萬元。