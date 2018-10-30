酒國名花男兒身…缺錢買衛生棉 詐暈工程師

2018-10-30

泥水工抓美女照騙宅男

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕郭姓泥水工在網路擷取美女照，化身酒女在臉書釣到竹科林姓工程師，林男上鉤墜入情網，郭男開始編理由要錢，林男短短一年匯款37次，金額近百萬，還騙林男拿錢出來替她「贖身」，新竹地院法官形容，郭男簡直把林男「當作提款機」，除依詐欺罪判刑3年，民事庭也判需如數賠償。

未曾謀面 1年騙匯37次

判決書指出，2015年6月，27歲郭男佯稱是在酒店上班的程女，透過臉書認識林男，營造成「體質孱弱的酒國之花」，因生病暫時沒上班，林男竟當成自己女友呵護。

「程女」向林男要錢理由五花八門，包括缺錢買衛生棉、缺錢回診看醫生，需要到超市購物、缺生活費、百貨公司週年慶、被警察開罰單、「償還賭債35萬元，否則要回特種營業上班」，沒錢看醫生到一天只能吃一餐，要做肝臟切片手術等，還說腎臟發炎在上海住院，需要14萬8000元，林男如數照匯。

判刑3年 還要賠百萬元

郭男甚至假冒是旅英台灣車手郭家銘的表姊，聲稱在奧迪車隊維修費，需要幫忙支付，林男馬上匯10萬元過去。直到2016年6月，2人認識滿1週年林男要求見面，對方持續推託，林男要求歸還款項，「程女」隨即失聯，這時林男才知受騙，但已匯出99萬7600多元。

法官認為郭男不思循正當途徑獲取所需，假冒女子與被害人攀談，博取信任與同情後，「儼然將被害人當作提款機」，以不實理由詐騙財物，致被害人情感與財產上遭受損害，不僅影響社會治安，更助長詐騙歪風，導致社會上人際信任感瓦解，且犯後一度否認犯行，迄今尚未與被害人和解亦未賠償損失，因此依詐欺取財罪判刑。