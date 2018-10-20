不舉夫准妻與人嘿咻 小王仍判通姦

2018-10-20

〔記者陳慰慈／新北報導〕綽號「小強」的40歲蕭姓男子，因與已婚的李姓中國籍女子交往，遭李女丈夫提告妨害家庭。開庭時，蕭男表示李夫曾說過「之前的事情我們儘量放下」，且李夫前年10月發現自己有性功能障礙後，還曾說「同意老婆跟小強有親密關係」，主張自己已獲對方同意，不過新北地院審理後，發現李女、蕭男早在李夫「成全」前就偷嚐禁果2次，因此仍依2次通姦罪將蕭男判刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，李夫去年發現李女與蕭男一起出遊，但當時李女不但不愧疚，還放話：「不讓我出去，我就要離家，把小孩丟下！」李夫心想自己有性功能障礙，應是妻子出軌的主因，最後決定忍痛成全妻子，除了向妻子喊話：「我同意我老婆可以跟小強交往，有親密關係」、「我寧可妳跟他」，還直接要蕭男「大膽去做」、「去用」、「抱一抱她，說你很愛她」。

後來李夫與妻子離婚，並要求蕭男同天跟李女登記結婚，否則將提告通姦，不料蕭男依約與李女登記結婚，卻仍挨告。檢方偵查後認定蕭男涉嫌通姦4次，將蕭起訴，新北地院根據相關對話紀錄，認定其中2次已獲李夫寬恕，依2次通姦罪將蕭男判刑。

未獲人夫同意前已偷情

法官認為，根據3方對話內容，李夫是在去年初得知妻子與蕭男到摩鐵嘿咻2次，事後他「縱容」蕭男繼續與妻子交往，此部分不得提告，但蕭男與李女前年10月曾在樹林河濱公園打野炮及到花蓮民宿嘿咻，李夫則並不知情，因此認定其中2次通姦罪成立。