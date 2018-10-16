男打獵滑倒 獵槍走火射死自己

2018-10-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕桃園市復興區50歲男子卓錫安，前天深夜與4名友人到宜蘭縣員山鄉雙連埤山區打獵，疑天雨路滑，卓男不慎滑倒，撿獵槍時誤觸扳機，獵槍鋼珠射入卓男的右胸口靠近腋下位置，造成大量失血，送醫不治，檢警昨相驗，研判自己誤擊造成身亡。

警方調查，有毒品前科的卓錫安，14日深夜與張姓女友、胞弟、高姓表弟、何姓友人，到福山植物園的雙連埤山區打獵，眾人在福山一號橋停車後，卓男與高姓表弟一組、何姓及卓男胞弟一組，各自從粗坑溪支流上山打獵，張女留在車上等候。

一行人出發30分鐘後山區傳出槍響，卓錫安疑不慎誤觸獵槍扳機，鋼珠擊發後，射入右胸口靠近腋下位置，致血流不止，高男大喊「救命」，並報案求助。

宜蘭縣消防局14日晚間11點35分獲報，派員漏夜搜求，昨晨3時36分把卓男背至山下產業道路，送醫急救回天乏術。

辦案人員調查，卓錫安所持槍管、扳機處，都有他的指紋及血跡反應，獵槍有修補痕跡，過去曾發生走火，依相關跡證研判，不排除滑倒取槍時，扳機不慎被外物勾到，造成獵槍走火誤擊。

而一行人共攜帶2把獵槍上山，其中1把領有合法證照，卓錫安所持的獵槍無照，警方還在同行的高男身上查獲0.37公克安非他命，全案依違反毒品及槍砲罪嫌送辦。