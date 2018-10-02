前頂女騎士挨告 機車坐墊還清白

2018-10-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子阿華（化名）騎機車載何男上工途中，阿華不滿何男的生殖器一直頂她屁股，憤而回頭說：「你不知道我是女生嗎？」事後怒告性騷擾，新竹檢方發現，該機車坐墊連成一體且前傾，轉彎時煞車或遇路面不平，都可能造成後座乘客重心前傾，發生頂撞的尷尬場面，因此認定何男沒有犯意，全案不起訴。

坐墊連成一體 後座易前傾

阿華指控，她跟何男都是某工程行的仲介臨時工人，去年10月她騎機車，在新竹縣搭載何男要到竹北市一處工地上工，途中何男竟以生殖器碰觸她臀部，還以雙腿夾住她腿部等方式，強行對她性騷擾。

何男否認犯行，稱阿華當天突然來報到上工，原本他要騎自己的機車，老闆卻叫他給阿華載，阿華外表很中性，一開始根本不知她是女生，途中阿華說：「你不知道我是女生嗎？」他就儘量往坐墊後方坐，完全沒有用生殖器去碰她臀部，但機車坐墊前傾，也沒有很大，遇到路面跳動人難免會往前滑，可能因此碰到她後背，但他沒有意思去調戲她，也沒用雙腳去夾她。

路面跳動煞車 難免往前滑

何男說，回程也是阿華載他。經查，阿華雖指訴何男性騷擾，卻無其他證人或證據可證明，且檢方勘驗阿華騎的三陽機車「風100」，出廠時期2008年9月，坐墊前後連成一體，並無分界，坐墊表面長度並不長，寬度亦略屬狹窄，就高度而言，稍有前低後高的前傾態勢。

女告性騷 檢認定無犯意不起訴

偵查中阿華說，當時行經產業道路車速約50至60公里，行經小路車速約30至40公里，檢方認為機車行進中因煞車，後座乘客重心容易前傾，機車轉彎時或遇路面不平，亦可能造成跳動或斜、側傾等不穩姿勢，實在不能排除何男因而碰觸到阿華上半身或腰部後面附近。