菜市場名「張淑芬」告人140次？ 害背濫訴黑鍋 新北檢：已更正

2018-09-18

〔記者溫于德、王定傳／綜合報導〕女子張淑芬控告他人涉嫌恐嚇，新北地檢署檢察官調查時，僅於法務部內部的「刑事資料智慧查詢系統」輸入張淑芬姓名，未確認其他個資，就把所有同名者提告案、約140件，統統算在這名張淑芬頭上，在不起訴書中記載此錯誤數字，民間司改會昨表示，這指涉張女有濫訴問題，張女四處陳情卻未獲更正；新北地檢署昨坦言確有誤載，但已更正。

司改會昨在監察院前舉行「菜市場名濫訴背黑鍋」記者會指出，2015年間，張淑芬控告傅女涉恐嚇，新北檢調查後處分不起訴，書類中卻記載：「張淑芬曾有多次（約140件）向他人提告的紀錄」。

司改會指出，這位張淑芬還曾收過新北檢送達的另名張淑芬提告案件資料，還有其他地檢署引用此書類，令她困擾不已，且會發生此問題，是因檢察官只查詢張淑芬的姓名，沒有確認身分證及出生年月日等個資，就把同名者提告案全都算到這位張淑芬頭上。

司改會認為，這是系統性問題，不應由基層檢察官承擔，希望查詢系統能增加身分證字號及出生年月日查詢欄位，才能改善、減少此類問題。

新北檢坦承有此誤載，但不影響不起訴結果，檢方也已更正這份不起訴處分書的內容，並重新送達當事人及上傳更正版，系統上的書類已更正。