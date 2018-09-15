勇男救女童喪命 女友自責燒炭亡

2018-09-15

「不該找男友去海邊」

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕在宜蘭饗宴鐵板燒擔任副主任的32歲吳東樺，本月2日休假帶21歲女友朱若穎到有「情人灣」之稱的南方澳內埤海灘遊玩，吳男目睹8歲洪姓女童遭浪捲走，奮不顧身下海救人，自己卻喪命；朱女傷痛欲絕，在男友告別式前夕，昨晨於租屋處自殺身亡，留下遺書自責不該找男友去海邊。

吳東樺、朱若穎都是單親家庭，從小各自跟母親相依為命，成長背景雷同，2年前在饗宴鐵板燒工作認識交往。孝順的吳男還在羅東幫媽媽買房，約半年前兩人一起在冬山租房。

洪姓女童2日和父母、弟弟到內埤海灘遊玩，被大浪捲入海。熱心的吳東樺沒顧慮到自己沒穿著救生裝備，衝入海中救人，稍後洪小妹被浪打上岸，吳男卻不敵巨浪身亡，朱若穎一直無法走出傷痛。

臉書寫會撐住 但仍崩潰

警方昨上午接獲朱女母親報案，指女兒燒炭，留有4封遺書，內容表達內疚，自責不該找男友去海邊，還表示自己很累、很痛，並向母親致歉。 朱女臉書最後動態停留在8日，寫著「寶貝你看看你多棒！好多事情是你教會我的，我們會加油會撐住，你不要擔心只要常來看看我們，我知道你一直都在。」對男友表達思念，但大家以為她的心情已有好轉，沒想到仍然走不出來。

朱母昨說，吳男離世後，她與家人輪流到租屋處陪伴女兒，女兒未透露自殺念頭，但這幾天都沒有上班，因吳東樺下週一要火化，女兒每天到壽園摺元寶，這幾天見女兒有說有笑，吃飯恢復正常，還說要買機車，方便日後上班，因此沒有戒心。

是否辦冥婚 家屬尚未考慮

朱母說，前晚女兒說要在租屋處寫卡片，製作影片紀念吳東樺，不希望打擾，她想著這幾天女兒情緒好轉，應該沒事就沒有陪伴，沒想到發生憾事。至於是否讓兩人冥婚，朱母說，先專心辦好喪事，現階段還未考慮。

饗宴鐵板燒於臉書宣布，17日中午休息半天，全體同仁送行副主任吳東樺，「天上人間天使，善心菩薩，人生最後一程」。

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