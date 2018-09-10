假帳號酸人 遭恐嚇沒「法」度

2018-09-10

無真實個資 不符恐嚇罪要件

〔記者吳政峰／台北報導〕高男在臉書留下「陳浩偉」的假帳號，在「四面佛爆炸毀了她，正妹服務店要關了」的新聞留言譏諷受害者，溫男看了很不滿，私訊恐嚇「沒被打過？」高男自認受驚提告，台北地院發現，假帳號中無高男真實個資，難認他陷於危險不安的恐懼情境，不符合恐嚇罪要件，日前判溫男無罪，也駁回民事求償。

前年8月間，高男看完網路一則新聞，突用「陳浩偉」假帳號化身酸民留言「食指跟中指給截了是吧，你再也不是那個美麗女生了」、「我的生活是那麼的精彩，你人躺在病床上且沒辦法動」等語，嘲諷被害正妹。

溫男看到留言義憤填膺，私訊給「陳浩偉」，嗆「他媽的沒被打過？住板橋是吧，注意一點」，本想當個正義鄉民，幾天後卻收到傳票。

溫男辯稱，遭炸傷的正妹是認識很久的朋友，看到「陳浩偉」留言嘲諷、貶低女性，一時正義感爆發，才會私訊過去，事實上不知對方住板橋，只是臆測，懷疑高男刻意留下不道德言論，挑釁激怒網友，再到法院提告求償。

法官檢視「陳浩偉」的帳號，發現公開頁面上未揭露高男個資，溫男根本不可能「肉搜」出高男身分，且高實際居住地在台北市文山區。

高男自稱擔心被溫男找到並毆打，但法官認為溫男並無找到他的可能性，且訊息並沒有提到如何加害生命、身體、自由、財產等具體行為，客觀上不會心生畏懼、危害安全。

法官解釋，這與恐嚇罪構成要件「惡害通知」不符，不能單憑高男自稱害怕就論罪，因此判溫男無罪，本案可上訴。