星期專訪─高檢署檢察長王添盛：建構社區反毒網 守護青少年

2018-06-26

記者林慶川／專訪

總統蔡英文上任後宣示對毒品「零容忍」，並朝「無毒家園」施政目標邁進，其中，高檢署即肩負統合六大緝毒系統掃蕩毒品的重責大任。高檢署檢察長王添盛受訪指出，近期大力推動「安居緝毒方案」，高檢署已在全國規劃八大區域聯防區，各二審檢察機關也設置「區域聯防緝毒辦公室」，針對不同地區特性，研擬區域掃毒策略；此外，透過所建置的「全國毒品資料庫」，研析毒品供需趨勢變化，以溯源斷根方式揪出藥頭及盤商，期盼有效斬斷毒品源頭。

面對暑假恐怕進入青少年接觸毒品高峰期，王添盛也指出，目前也深入社區及大樓，建立了一千三百多個「社區反毒網」（又稱「友善通報網」），透過鄰里守望方式及時通報可能有人涉毒的情資，除了加強校園反毒宣導外，警方在暑假期間更將執行「青春專案」勤務，全力防止青少年誤蹈毒網。

八大區域聯防 研擬緝毒策略

問：高檢署如何統合六大緝毒系統執行掃毒工作？

答：行政院指定高檢署負責統合檢察、警察、調查、海巡、憲兵、關務六大緝毒系統，執行了幾波全國性同步掃毒行動，但事後檢討發現，採全國性方式掃毒，因規模大，不容易保密，也有一些其他問題，因此改由高本檢及各高分檢轄區方式，來進行區域性的掃毒。

採取這種作法的好處是，區域內的社經條件比較類似，可以採取相同的緝毒方式，各二審檢察機關設立「區域聯防緝毒辦公室」，由高檢署統籌督導，只要是有緝毒專案，高分檢檢察長會邀集轄內地檢署檢察長、檢察官及相關司法警察單位研商緝毒作為，並強化緝毒執行小組的功能與緝毒能量。

此外，高檢署定期從毒品查緝成效、毒品供需趨勢變化、毒品施用者特性等面向進行毒品情勢分析與檢討，也會針對軍中、偏鄉及校園販毒等藥頭，規劃定期或不定期的同步查緝行動，遏阻國內毒品問題擴散。

今年前5月 起訴134名涉毒青少年

問：檢方目前掌握青少年涉毒的概況為何？

答：青少年吸食的毒品大多是安非他命、Ｋ他命等第三、四級毒品，或是一些化學合成的新興毒品，因為這些毒品便宜，也比較容易接觸到，至於其他一、二級毒品因為不容易取得，也較昂貴，青少年吸食情況並不多見。

青少年若涉及吸毒案，因情節不同，分成刑事罰及行政罰兩部份，以今年的一月至五月間統計資料顯示，各地檢署偵辦青少年違反毒品危害防制條例案件，共起訴一百三十四人，大多是涉及第三級毒品，行政裁罰部分，今年一至三月間，施用或持有第三、四級毒品未滿廿公克、未滿十八歲者有八十一人，去年同期則有一百六十一人。

建置全國毒品資料庫 溯源斷根

問：外界質疑，青少年吸毒人口遠超過官方數據，有這可能？若有，如何找出黑數？

答：青少年施用或是持有未滿廿公克的第三、四級毒品，是不構成犯罪，也沒有刑責，因此就不會放在刑事犯罪案件統計數據內，確實有專家學者認為，統計數據上若缺了這一塊，根本無法反映出真實的青少年涉毒情況，對於外界疑慮，高檢署目前也以科學化建檔分析，透過「全國毒品資料庫」建立全國毒品圖像，以減少毒品人口黑數。此外，檢警也積極持續蒐證，究竟是誰賣毒品給青少年，「全國毒品資料庫」中也都會輸入包括青少年吸毒等各類毒品案件，或是查獲的販毒者資料來交叉比對，希望進而斷根。

各地檢署定期到校園宣導反毒

問：如何有效防制毒品進入校園？

答：平時即要求教育單位應適時提供學生可能涉毒的情資，以利針對青少年毒品案件執行向上溯源，對於初犯涉毒青少年，也會結合學校及家長予以即時關懷，並列管追蹤，為了強化警方查緝動機，也請警政署提升警方查獲校園毒品案件的積分比重及獎勵措施。

此外，學校及警察單位定期向學生宣導毒品的危害性，警方也會對誰在供應毒品給學生，進行密集的監控及蒐證。各地檢署的檢察官、檢察事務官或觀護人常到校園演講，甚至有些地檢署會派檢察官上電台進行法治教育。單單今年第一季，各地檢署到各級學校進行反毒宣導已達一百八十場次。

新世代反毒策略 層層追出上游

問：查緝毒品如何做到溯源斷根？

答：「行政院新世代反毒策略」中，強調溯源斷根非常重要，所以我們現在若查到一個毒品吸食者，一定會問是誰賣給他，一層一層的向上溯源，因為上面一定會有小盤、中盤、甚至是大盤，若查到了大盤，就有機會破獲毒品工廠，去年在彰化的一件緝毒案件，承辦檢察官鍥而不捨的向上溯源十二層，經抽絲剝繭，終於查到最原始的毒品供應者。為了鼓勵找出毒品上游，目前不僅是查到大量走私毒品案或是毒品製造工廠才會獎勵，像是這一件溯源斷根案件，雖然緝獲毒品數量不多，但因層層上追找到上游，有效斬斷毒品來源，承辦此案的檢察官也一併獲法務部提報行政院表揚。

暑期青春專案 結合全國區里反毒

問：暑假期間如何防範青少年誤入毒網？

答：我們一、二月間執行「安居緝毒方案」成果豐碩，會再執行第二波，此外，暑假期間，警方將會執行「青春專案」勤務，防止青少年誤入毒網。也希望青少年朋友在暑假期間多參加正常休閒活動，如旅遊、看書或是做自己有興趣的事情，不要跟毒品沾上邊。

值得注意的是，現今有很多化學合成的新興毒品，是以咖啡包或是果凍等方式掩護，青少年一時未察就吃了，導致染上毒癮，也因此，父母也要多注意自己的小孩作息時間，小孩若沾上毒品，很多都會躲在房間來吸食，家長的警覺性要高一點。

為更結合全國區里力量一起反毒，政府目前也正在架構一個「社區反毒網」；高雄市警察局即有建立一個標準的「社區反毒網」，上個月示範演練給全國所有檢察長、緝毒檢察官，還有警察首長看，成效相當不錯。

目前全國已有建立了一千三百一十六個「社區反毒網」，兩萬一千兩百七十一個「地雷」，這些在社區反毒網被稱「地雷」的成員，大多是村里長、熱心的社區發展協會或是大樓管委會幹部，甚至是社區保全，負責擔任檢警的耳目，只要家長發現自己的子弟跟毒品有關，或是察覺隱身於民眾住居場所的毒犯及不法份子，就可以跟反毒網的成員反映，再轉報給警方，警方即會派員了解及蒐證。

此外，為擴大反毒能量，警政署也要求轄區分局長、督察都要隨時去了解反毒網有無在實際運作，希望更與全民合作一起反毒。