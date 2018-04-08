二手正品當假包 香奈兒鑑定人害慘精品店

2018-04-08

拿出黑卡 逆轉鑑定

〔記者林嘉東、王瀅娟／綜合報導〕實在欺人太甚！經營二手名牌包店的女老闆張淑玲，轉賣一款從法國拉法葉百貨購得的CHANEL（香奈兒）2.55COCO經典包，遭CHANEL台灣公司委託的鑑定人「抓包」，堅稱鑑定後她賣的是假包，張女也因此被移送法辦，張女被迫拿出包包的身分證卡「黑卡」，證明該款是真包，才自救成功，獲檢察官不起訴處分。

香奈兒暫無回應

香奈兒台灣傳訊部門昨表示，目前對此事無知悉，須向法務與巴黎總部負責處理敏感議題的部門回報，再由他們正式回應。

張女昨受訪說，CHANEL委託的專業鑑定人閱包無數，即便沒有黑卡，應也可輕易從包包皮質、縫線與花紋辨識真偽，沒想到同一個鑑定人，一開始咬定她賣假包，後來她拿出相關證明文件，對方就改口變成真包，她無法理解為何一位專業鑑定人會如此不具專業，連真偽都搞不清楚，竟會把從法國拉法葉百貨公司買回的真包，鑑定成假包，簡直欺人太甚。

被控賣假包 瀕崩潰

張女表示，CHANEL公司第一次鑑定她賣的包包為贗品後，跟她買包包的女子多次跑到她的店裡鬧，大罵她賣假包，害她經營不下去，精神瀕臨崩潰到夢遊，求助精神科也無效，到現在還未恢復，她將委任律師控告CHANEL公司，請求損害賠償。

處分書指出，一名女子去年2月花了14萬元台幣，在基隆市「經典時尚名品店」購買一只CHANEL二手包，經親友送其他二手包店鑑定為假包，報案提告。

張女喊冤稱，這款CHANEL2.55COCO經典包是她向一名劉小姐購得，劉女於102年到法國拉法葉百貨花3100歐元買下。

警方聯繫CHANEL台灣公司委託的賴姓女鑑定人，賴女鑑定後認定張女賣出的二手包是仿冒品；警方依鑑定結果，將張女依詐欺與違反商標法移送法辦。

基隆地檢署調查時，找來賣包給張女的劉女，劉證稱她賣給張女的CHANEL包確是在拉法葉百貨購得，而且當初買的這個真包有黑卡。張女拿出黑卡，以及劉女當時購買的證明書給賴女鑑定，賴女即改稱此包是真包。