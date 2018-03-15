被逼墮胎5年 才知老公有私生子

2018-03-15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓商人在外與小三共築愛巢並生一子，正宮好不容易懷孕竟被陳男要求拿掉，直到陳男私生子5歲時，從他與小三的LINE看到孩子照片，才知他們通姦生子，憤而提告向兩人連帶求償一千萬元，新竹地院判賠60萬元。

陳妻指控，老公從2009年起至2015年9月，多次在陳姓小三住處或汽車旅館上床，陳女2011年9月產下一子，她直到2015年12月從老公舊手機LINE中，發現兩人留存的對話訊息還有私生子照片，始知姦情。

陳妻說，曾於2010年間懷孕，老公卻堅持要求她墮胎，使她養育子女的希望落空，面對旁人對其名譽質疑之不堪，失去青春歲月、追求婚姻生活的勇氣，精神上受有莫大痛苦，因此向兩人連帶求償一千萬元。

陳男與陳姓小三聲稱，陳妻2014年7月前即曾向友人表示，知悉兩人通姦，卻直到2016年10月才提起訴訟，已超過兩年請求權時效。

法官調查，陳妻2015年3月23日至4月間，自陳男舊手機翻拍2015年1月23日至3月23日的LINE對話內容，2016年10月19日提起民事訴訟，並未超過兩年時效。

陳妻說，2010年間某日老公說他晚上有約，不在家吃飯，事後她外出加油，看到老公的車出現在竹北買的套房外，她打電話問，老公竟騙她說人在台北。

事後老公說房子是買給姪女的，當時她還見到姪女，但沒交談，沒想到這個姪女竟就是小三！

法官審酌陳妻為投資顧問公司負責人，名下有財產兩千多萬元；陳男經商，陳姓小三從事室內設計工作，判決兩人連帶賠償陳妻60萬元。